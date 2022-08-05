Четыре человека находятся в критическом состоянии после удара молнии возле Белого дома
Четыре человека серьезно пострадали от удара молнии возле Белого дома, сообщила пожарная служба Вашингтона в четверг вечером по местному времени, пишет CNN.
Инцидент произошел в парке Лафайет в Вашингтоне, который находится недалеко от Белого дома.
Четыре человека — две женщины и двое мужчин — были доставлены в близлежащие больницы в критическом состоянии с травмами, опасными для жизни, сообщили медицинские службы. Часть парка закрыта, на месте работают спасатели.
Летом в парке Лафайет особенно очень многолюдно. Температура в Вашингтоне в четверг превысила 32 градуса по Цельсию, а влажность была очень высокой.
Вечером над городом прошла сильная буря.
Опубликовано: Николай Скира
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