Депутаты бундестага посетят Тайвань в октябре
Восемь немецких депутатов прилетит на Тайвань в конце октября в этом году, это не связано с визитом Пелоси.
Агентство dpa 5 августа заявило, что восемь депутатов бундестага Германии посетят в конце октября остров Тайвань.
Издание утверждает, что посещение острова никак не связано с состоявшимся визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
Будестаг, по данным dpa 5, давно запланировал поездку на Тайвань. Она должна пройти между 22 и 30 октября.
В рамках азиатского тура восемь депутатов Бундестага приедут в Японию и Гонконг. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией, вызвал международный скандал.
Китай угрожал США военным ответом, начал проведение учений в Тайваньском проливе и обвинил Пелоси в дестабилизации безопасности в регионе.
Глава МИД КНР Ван И сказал, что Вашингтон нарушил принцип одного Китая.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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