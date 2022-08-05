Депутаты бундестага посетят Тайвань в октябре

Восемь немецких депутатов прилетит на Тайвань в конце октября в этом году, это не связано с визитом Пелоси.

Агентство dpa 5 августа заявило, что восемь депутатов бундестага Германии посетят в конце октября остров Тайвань.

Издание утверждает, что посещение острова никак не связано с состоявшимся визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Будестаг, по данным dpa 5, давно запланировал поездку на Тайвань. Она должна пройти между 22 и 30 октября.

В рамках азиатского тура восемь депутатов Бундестага приедут в Японию и Гонконг. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей территорией, вызвал международный скандал.

Китай угрожал США военным ответом, начал проведение учений в Тайваньском проливе и обвинил Пелоси в дестабилизации безопасности в регионе.

Глава МИД КНР Ван И сказал, что Вашингтон нарушил принцип одного Китая.