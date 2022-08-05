Пять самых богатых женщин в СССР

В СССР быть по-настоящему обеспеченным человеком было невероятно трудно. Советская идеология не поощряла богатство, считая это порочной буржуазной наклонностью. Но были и исключения из этого правила. .

Советский Союз строился на принципах всеобщего равенства. Все жили примерно одинаково. Если кто-то начинал выделяться из общей массы, то об этом немедленно сообщали в компетентные органы.

В большинстве случаев жить на широкую ногу получалось у известных певиц, актрис, жен высокопоставленных партийных функционеров и тех, кого сейчас назвали бы бизнес-вумен.

Евгения Хаютина

Очень красивая и интеллигентная женщина. Была женой народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова, которому очень благоволил лично Сталин. Хаютина вышла замуж исключительно по расчёту.

Любила драгоценности, шикарно одевалась и проводила пышные приёмы с участием самых известных людей страны. В конце 30-х карьера Ежова рухнула. Его обвинили в гомосексуализме, в котором на допросах он в итоге признался. Хаютина впала в глубокую депрессию и её поместили в спецклинику в которой она и умерла.

Мария Коршилова

В годы хрущёвской оттепели снова вышли из подполья всевозможные спекулянты и валютчики. Стало модно шикарно одеваться и красиво жить. Коршилова была директором универмага "Москва", что позволяло ей организовывать различные криминальные торговые схемы.

За годы работы она заработала 2,5 миллиона советских рублей. По тем временам сумма астрономическая. Зарплата обычного гражданина в СССР была 150-200 рублей.

В конечном итоге деятельность Коршиловой привлекла внимание правоохранительных органов. Во время обыска в её квартире золотые украшения выносили килограммами. Были обнаружено множество подлинных произведений искусства.

Коршиловой грозил расстрел, но за неё заступилась сама Екатерина Фурцева, министр культуры СССР. В конечном итоге она оказалась обычным свидетелем по делу, подставив при этом своего заместителя и начальника цеха. Обоих по приговору суда - расстреляли.

Лидия Русланова

Еще во время своего первого выступления в Кремле Лидия очень понравилась самому Иосифу Сталину. Отец народов даже пригласил её за свой стол.

После этого жизнь Руслановой пошла в гору. Её стали приглашать на всевозможные мероприятия, она зарабатывала огромные деньги на концертах. Певица очень любила драгоценности и произведения искусства.

Квартира в которой жила Русланова стала настоящим музеем. Через два года после окончания войны певицу неожиданно обвинили в антисоветской пропаганде, арестовали и отправили в лагерь. Имущество конфисковали. На свободу Русланова вышла только 1953 -м.

Людмила Зыкина

Талантливая певица очень быстро обрела популярность ти была любима в СССР. Зыкина обожала бриллианты и из каждой своей заграничной поездки привозила драгоценности. Дарили подарки и высокопоставленные поклонники.

За годы жизни Зыкина собрала коллекцию ценностей на сумму более, чем 10 миллионов долларов. Умерла певица в 2009 году не оставив наследников. Судьба её огромных богатств ещё долгое время обсуждалась в СМИ.

Наталья Дурова

Знаменита дрессировщица тоже не была лишена человеческих слабостей. Очень любила дорогие украшения и антиквариат. Дурова была даже готова была платить людям за то, чтобы они сообщили ей, где можно купить редкую вещь. Наладила отношения с комиссионными магазинами.

Дурова имела явную зависимость от редких и дорогих предметов. Очень переживала из-за того, что какую-то вещь не удавалось вывезти в Советский Союз из-за границы.

Ни одной из самых богатых женщин в СССР ни деньги ни драгоценности счастья так и не принесли. .