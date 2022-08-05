Суд Минска признал экстремистскими два набора стикеров Telegram в Беларуси
Минский городской суд впервые признал экстремистскими два набора стикеров Telegram в Беларуси
Утром 5 августа стало известно, что впервые в истории Беларуси Минский городской суд вынес постановление, согласно которому признаны экстремистскими два набора стикеров стикеров в мессенджере Telegram. Под запретом оказались стикеры с названием "Саша 3%" и "Luka".
Согласно действующему законодательству, распространяющие данные стикеры пользователи подлежат несению ответственности с учётом сегодняшнего постановления Минского суда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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