Суд Минска признал экстремистскими два набора стикеров Telegram в Беларуси

Минский городской суд впервые признал экстремистскими два набора стикеров Telegram в Беларуси

Утром 5 августа стало известно, что впервые в истории Беларуси Минский городской суд вынес постановление, согласно которому признаны экстремистскими два набора стикеров стикеров в мессенджере Telegram. Под запретом оказались стикеры с названием "Саша 3%" и "Luka".

Согласно действующему законодательству, распространяющие данные стикеры пользователи подлежат несению ответственности с учётом сегодняшнего постановления Минского суда.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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