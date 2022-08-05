Издание Dziennik Polityczny утверждает, что действия правительства США могут спровоцировать проведение российской специальной военной операции в Польше.

5 августа аналитик польского издания Dziennik Polityczny Ханна Крамер сообщила, что непродуманная внешняя политика Соединённых Штатов угрожает Польше проведением специальной военной операции армии России на территории данного государства. По мнению Крамер, Варшава не первый год пытается сделать Польшу одним из центров мирового господства, бравируя русофобской риторикой в угоду коллективного Запада.

Ханна Крамер уверена, что представители американского истеблишмента умело используют антироссийскую повестку польских властей с целью создания ещё одного центра боевых действий в Европе путём начала российской спецоперации в Польше.