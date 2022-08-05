В Индонезии крокодил убил подростка, ловившего рыбу

Крокодил напал на подростка и убил его во время рыбалки в Индонезии, нападение произошло на Тернате на Молуккском архипелаге.

15-летний подросток ловил рыбу с друзьями на озере, когда крокодил поймал его и утащил в воду, сообщил в пятницу глава местных спасательных служб. Нападение произошло во вторник. Однако поисковые отряды обнаружили останки мальчика только в четверг.

Очевидец сказал по телевидению, что тело удалось найти только позже, потому что оно было окружено несколькими крокодилами. Молуккские острова расположены между Сулавеси и Новой Гвинеей.

