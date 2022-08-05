США не признавали СССР в течение десятилетия
В свое время СССР был одной из двух крупнейших держав на планете. Однако какое-то время Советский Союз оставался непризнанным государством, таким же, как сейчас Абхазия.
Переломным моментом стала Октябрьская революция 1917 года. С приходом большевиков к власти появилась РСФСР, а в декабре 1922 года она вошла в состав образовавшегося СССР.
Сначала ни одна страна мира не признала РСФСР. Потом она была признана Афганистаном, и случилось это только через полтора года после революции. Еще через год страну признала Эстония, через полгода – Латвия.
В 1922 году РСФСР была признана Германией, тогда разоренной и униженной страной, проигравшей Первую мировую войну.
СССР тоже признали далеко не сразу. Летом 1923 года это сделали Монголия, Турция, Польша, Иран и Финляндия. Еще через год было получено признание 12 стран, включая Британию, Францию, Италию, Китай, Швецию и Норвегию.
В 1925 году к ним добавилась Япония, годом позднее – Уругвай и Саудовская Аравия. И только в 1933 году Советский Союз был признан Соединенными Штатами.
Произошло это во время Великой Депрессии, самого масштабного кризиса в американской истории. Стране были жизненно необходимы новые экономические решения, которые искали, в том числе, и в партнерстве с СССР.
Из всего этого можно сделать вывод, что причинами признания или непризнания любой страны всегда являются процессы, происходящие не внутри нее, а в глобальной геополитике.
Опубликовано: Светлана Репина
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