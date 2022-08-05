Лобода в интервью латвийскому радио рассказала, что проживает в Риге на протяжении нескольких месяцев

Украинская исполнительница Светлана Лобода рассказала, что потихоньку привыкает в жизни в Риге, стараясь чувствовать себе в гармонии с самой собой.

Украинская артистка Светлана Лобода, широко известная в России, поведала о том, что довольно давно живёт в Латвии.

Певица поделилась впечатлениями о новом месте проживания. Знаменитость переехала в Ригу, оставив родину. О том, почему она не осталась в Украине, Лобода рассказывать не стала.

Давая интервью латвийскому радио, известная личность сообщила:

В последнее время я живу в Риге. Уже довольно много месяцев. Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь. Здесь довольно приятные люди и довольно вкусная еда, что для меня тоже важно.

Селебрити уверяет, что первым местом, которое она посетила в прибалтийском государстве стала церковь святого Петра. Именно в этом храме прошли съёмки нового клипа певицы на композицию "Молитва".

Ранее сообщалось, что давая интервью грузинскому журналисту, Светлана призналась, что дочери умоляют её о том, чтобы вернуться в Россию. Процесс адаптации девочек к жизни в другом государстве проходит очень непросто.

Сама исполнительница уверяет, что это невозможно, так как она не видит себя в РФ ни на сцене, ни в обычной жизни.