ВКС России ликвидировали группу боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ сообщило об успешном уничтожении террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн» на территории Сирии.
В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о нейтрализации военнослужащими воздушно-космических сил России группы боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии, которая обучалась американскими инструкторами.
Сотрудники ведомства отметили, что российские лётчики выявили укрытия боевиков в пустыне Белая Сирийской Арабской Республики, где и уничтожили всех членов террористической группировки в результате нанесения высокоточного ракетного удара по пункту дислокации противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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