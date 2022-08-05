ВКС России ликвидировали группу боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ сообщило об успешном уничтожении террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн» на территории Сирии.

В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о нейтрализации военнослужащими воздушно-космических сил России группы боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн» в Сирии, которая обучалась американскими инструкторами.

Сотрудники ведомства отметили, что российские лётчики выявили укрытия боевиков в пустыне Белая Сирийской Арабской Республики, где и уничтожили всех членов террористической группировки в результате нанесения высокоточного ракетного удара по пункту дислокации противника.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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