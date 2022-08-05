Ольга Орлова снова станет матерью: на фото в соцсетях у звезды виден округлившийся живот

Знаменитость позирует на снимке на фоне пляже в белом купальнике, который показывает фигуру. Пресс у Орловой отсутствует, зато есть небольшой выпирающий живот.

Часть поклонников решили, что Ольга находится "в ожидании чуда", но артистка опровергла домыслы фанатов.

Просто подумала за вас порадоваться, но, видимо, чуть позже.

Певица пояснила, что идеальное тело - не её тема. Она не сидит на диетах и не следует принципам правильного питания. Она рассказала, что из-за отсутствия пресса живот увеличивается в объеме даже от легкой еды.

Животик у меня появляется даже после двух кружек чая! А уж про пасту я вообще молчу.

Ранее Орлова сообщала, что поддерживает тёплые отношения с родителями покойной Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году от агрессивной формы рака.