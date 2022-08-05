Ольга Орлова снова станет матерью: на фото в соцсетях у звезды виден округлившийся живот
Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова спровоцировала слухи о своей беременности, выложив в соцсетях своё фото в белом купальнике, на котором виден выпирающий живот.
Исполнительнице и ведущей Ольге Орловой очень скоро исполниться 45 лет. Знаменитость выглядит гораздо моложе своих лет.
Многие селебритис идут на всё, чтобы их фигура была идеальной, даже ложатся под нож хирурга. Но Орлова далека от подобных идей. Артистка не комплексует и с удовольствием демонстрирует свое тело с животиком.
Совсем недавно в соцсетях артистка опубликовала новое фото, ставшее причиной того, что фанаты решили, что певица находится в интересном положении.
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Знаменитость позирует на снимке на фоне пляже в белом купальнике, который показывает фигуру. Пресс у Орловой отсутствует, зато есть небольшой выпирающий живот.
Часть поклонников решили, что Ольга находится "в ожидании чуда", но артистка опровергла домыслы фанатов.
Просто подумала за вас порадоваться, но, видимо, чуть позже.
Певица пояснила, что идеальное тело - не её тема. Она не сидит на диетах и не следует принципам правильного питания. Она рассказала, что из-за отсутствия пресса живот увеличивается в объеме даже от легкой еды.
Животик у меня появляется даже после двух кружек чая! А уж про пасту я вообще молчу.
Ранее Орлова сообщала, что поддерживает тёплые отношения с родителями покойной Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году от агрессивной формы рака.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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