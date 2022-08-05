ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» против «Исламского джихада» в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала проведение в секторе Газа операции «Рассвет» против группировки «Палестинский исламский джихад».

В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале проведения операции «Рассвет» в секторе Газа целью которой является нейтрализация военизированной палестинской организации «Исламский джихад».

Ряд израильских СМИ сообщают о том, что военнослужащими Армии обороны Израиля в ходе проведения операции уничтожен один из лидеров «Палестинского исламского джихада» Тайсир Джабари.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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