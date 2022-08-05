ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» против «Исламского джихада» в секторе Газа
Армия обороны Израиля начала проведение в секторе Газа операции «Рассвет» против группировки «Палестинский исламский джихад».
В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале проведения операции «Рассвет» в секторе Газа целью которой является нейтрализация военизированной палестинской организации «Исламский джихад».
Ряд израильских СМИ сообщают о том, что военнослужащими Армии обороны Израиля в ходе проведения операции уничтожен один из лидеров «Палестинского исламского джихада» Тайсир Джабари.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Асмус сочла за комплимент сравнение её подписчиками в соцсетях с героиней из сериала Люся: эпатажной, развязной Ниной
Известная российская актриса Кристина Асмус восприняла за комплимент предположения подписчиков, что в сериале "Люся" сыграла саму себя, так как артистка и её персонаж совершенно разные. Знаменитость - хорошая актриса.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
Ким Кардашьян сканировала тело и сообщила подписчикам, какова у нее плотность костей и сколько жировых отложений
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Ургант высмеял попадание своего имени в чёрный список Госдумы в своём Телеграм-канале
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны