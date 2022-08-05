Песков опроверг слухи о запуске производства Bayraktar в России

Пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о запуске производства турецких БПЛА Bayraktar в России.

В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что Владимир Путин обращался к Тайипу Эрдогану с предложением открыть на территории филиал турецкой авиастроительной компании Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar.

Песков с уверенностью заявил, что президенты РФ Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган не обсуждали возможность налаживания совместного производства беспилотных летательных аппаратов Baraktar, а также не планировали поставку турецких БПЛА в Россию.