Песков опроверг слухи о запуске производства Bayraktar в России
Пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию о запуске производства турецких БПЛА Bayraktar в России.
В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в сети информацию о том, что Владимир Путин обращался к Тайипу Эрдогану с предложением открыть на территории филиал турецкой авиастроительной компании Baykar Makina, которая производит беспилотники Bayraktar.
Песков с уверенностью заявил, что президенты РФ Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган не обсуждали возможность налаживания совместного производства беспилотных летательных аппаратов Baraktar, а также не планировали поставку турецких БПЛА в Россию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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