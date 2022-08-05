В американском штате Джорджия 6-недельные плоды хотят признать личностями и иждивенцами

Права нерожденного ребенка также хотят прописать в налоговом кодексе, определить алименты для матерей, учитывать в переписи.

Законодательство Джорджии (США) запрещает большинство абортов после шести недель. Этот тот период, когда врачи начинают определять сердечную деятельность плода.

Но теперь консервативные законодатели вышли за рамки запрета абортов и пытаются расширить юридические права и меры защиты, предоставляемые плоду в соответствии с законами о «личности плода».

Джорджия, Алабама и Аризона приняли запреты на аборты, которые включают формулировки, широко определяющие плод как личность.

Отдельно почти 40 штатов, включая Техас и Калифорнию, определяют плод как человека в делах, связанных с убийством. Например, Скотт Петерсон в 2004 году был осужден в Калифорнии за убийство жены и будущего ребенка - его жена Ласи Петерсон была убита на восьмом месяце беременности.

Закон об абортах в Джорджии идет дальше, чем любое другое положение о личности плода. Он назван Законом о справедливости и равенстве живых младенцев, или ЖИЗНЬ, запрещает аборты после шести недель и прямо признает плод личностью.

Прошлым летом федеральный судья отменил закон, посчитав, что он нарушает конституционное право женщины на аборт. Апелляционный суд отложил окончательное решение до решения Верховного суда США.

Член палаты представителей штата Эд Сетцлер, республиканский спонсор закона, заявил в просочившемся в 2019 году видео, что конечная цель закона — добиться признания Верховным судом личности плода.

«Речь идет об установлении личности нерожденного ребенка в налоговом кодексе, в отношении алиментов для матерей, в наших подсчетах переписи населения, во всем нашем кодексе, чтобы мы могли заложить основу, которую ни один другой штат в стране за последние 46 лет когда-либо не делал, и мы собираемся передать это в высший суд страны», — сказал Сетцлер.

По словам экспертов-правоведов, стремление Джорджии признать плод личностью может заложить основу для других консервативных штатов, которые еще не прояснили значение и последствия такого подхода.

«Движение против абортов всегда было движением за личность, просто не было единого мнения о том, что это на самом деле означает», — сказала Мэри Зиглер, профессор права Калифорнийского университета в Дэвисе, написавшая несколько книг об абортах и ​​законах.

«Никто на самом деле не придумал, как можно навязать личность, помимо простого «вы не можете сделать аборт. Джорджия начинает это выяснять, но на самом деле они рассмотрели лишь несколько ситуаций. Даете ли вы плоду собственного адвоката? Так много вопросов остается открытым», - считает профессор.