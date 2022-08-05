Реклама чеснока в Корее попала в скандал из-за «сексуального объективирования»

Фермеры заявили, что она оскорбляет всех, кто ее видит и наносит ущерб репутации сельхозпродукции.

Жители Южной Кореи были шокированы видеорекламой чеснока сексуального характера. В 30-секундном видео, опубликованном на официальном канале Хонсон-гу на YouTube, изображена женщина, касающаяся бедра мужчины по имени «Хонсан», на которое надета большая чесночная маска.

Женщина описывает качество чеснока как «очень густой» и «твердый». Реклама была выпущена в 2020 году как пародия на известную сцену из южнокорейского фильма 2004 года «Однажды в старшей школе». Сообщается, что он набрал около 190 000 просмотров на YouTube.

Хонсон-гун, сельский городок с населением около 100 000 человек, хорошо известен своим чесноком «хонсан». После того, как реклама была показана на электронных рекламных щитах на автовокзалах и рекламных щитах Сеула, она быстро привлекла внимание, шокировав некоторых южнокорейцев.

Заметивший видео фермер предупредил группу коллег, Корейскую крестьянскую лигу и Корейскую ассоциацию крестьянок, которые затем потребовали удалить видео, назвав его «наводящим на размышления» и «неуместным». Группа выступила с заявлением.

«Это видео, которое транслировалось каждые 5 минут в общественном месте, имеет содержание сексуального выражения, выходящее за рамки сенсационности и оскорбляющее тех, кто его видит. Это также нанесло ущерб репутации сельскохозяйственной продукции, над созданием которой упорно трудились фермеры», — заявили в группе.

Группа потребовала извинений и просила наказать виновных.Чиновники Hongseong-gun объявили, что видео было удалено с их официального канала YouTube и больше не транслируется на рекламных щитах.

«Отныне при создании рекламных видеороликов мы будем более осторожны и внимательны, чтобы можно было должным образом продвигать культуры, в которые фермеры вложили свое сердце», — заявил чиновник из Хонсона.