Брэд Питт рассказал, что Джеки Чан вдохновил его на создание фильма «Скоростной поезд»

Джеки Чан не играет в боевике «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом. Однако мастер гонконгских боевиков все же имеет отношение к фильму.

Питт говорит, что много говорил с режиссером Дэвидом Литчем о Джеки Чане и о восхищении его творчеством. Они постарались воссоздать забавные элементы, характерные для драк в фильмах этого актера.

По мнению Брэда Питта, сочетание комедии и боевика у Джеки Чана – это что-то особенное. По его словам, играть так было весело, он никогда не делал ничего подобного.

Такой подход понравился всему актерскому составу «Скоростного поезда». Аарон Тейлор Джонсон говорит, что самым безумным трюком было выбросить его и Питта из открытой двери поезда.

Актер поясняет, что они находились на разных установках с несколькими ремнями безопасности. Их выдергивали и тянули назад, а потом им самим приходилось тянуть себя обратно.

Брайану Тайри Генри понравился момент, когда он дважды ударил убийцу ногой в грудь. Он также вспоминает смешной удар по лицу.

Генри отмечает, что Брэд Питт очень дружелюбный и легкий в общении, а вокруг него всегда царит спокойная и веселая атмосфера.

В фильме появляется также известная актриса Сандра Баллок, правда, только в эпизодической роли.