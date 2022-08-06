У Зигмунда Фрейда была непростая судьба и неоднозначный подход к психоанализу

Зигмунд Фрейд является основателем психоанализа. Он считал, что бессознательные влечения, в том числе сексуальные, определяют поведение человека.

Фрейд был одним из лучший студентов медицинского факультета Венского университета. Из-за финансовых проблем он был вынужден работать врачом, хотя мечтал заниматься наукой.

В 1885 году он смог попасть на стажировку к известному парижскому врачу-психиатру Жану Шарко. Именно тогда Фрейд открыл связь между сексуальными проблемами и истерией. Вернувшись в Вену, он открыл свой кабинет и занимался лечением нервных болезней.

В 1895 году Фрейд вместе с коллегой Йозефом Брейером опубликовал труд «Исследование истерии», в котором впервые сформулированы идеи фрейдизма. Но эта работа вызвала мощную критику академического сообщества.

Фрейда обвинили в шарлатанстве, от него отвернулись друзья, включая Йозефа Брейера. У ученого случился нервный срыв, но он не отказался от своей работы. Со временем ему удалось найти единомышленников.

В 1909 году Фрейда пригласили читать лекции в США. О его идеях узнали во всем мире, его практика расширилась, и он разбогател. Но началась Первая мировая война с гонениями на евреев.

Идеи Фрейда были запрещены, книги сожгли публично, квартиру конфисковали. Ученый бежал в Лондон, тогда ему было 82 года. В течение 16 лет у него был рак нёба, ему сделали 34 операции.

Зигмунд Фрейд практически не мог говорить, но продолжал писать. В сентябре 1939 года состояние Фрейда резко ухудшилось. По его просьбе ему ввели смертельную дозу морфия. А споры о его методе психоанализа не прекращаются до сих пор.