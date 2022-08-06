В Германии расходы семьи из 4 человек на газ вырастут до 1000 евро

Высокая инфляция в ФРГ подпитывается в первую очередь ростом цен на энергоносители, при этом цены на газ растут непомерно из-за отсутствия поставок из России.

Кроме того, на этой неделе федеральное правительство приняло решение компенсировать резкие скачки цен дополнительными сборами, которые должны платить все получатели газа.

Это приводит к дополнительным расходам, которые могут составить до 1000 евро для среднего домохозяйства из четырех человек. Точная сумма сбора будет опубликована в середине августа.

В этой связи спецслужбы ФРГ сообщают о росте экстремистских настроений в республике.

«Они (экстремисты) надеются, что энергетический кризис и скачок цен сильнее ударят по людям, чтобы они уловили настроения и предали гласности свои антигосударственные устремления. Мы внимательно следим за этой деятельностью», — сказал глава Бранденбургского управления по защите конституции Йорг Мюллер.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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