КНДР в ярости: Соединенным Штатам придется дорого заплатить
Северная Корея осудила визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Южную Корею. Представитель властей США говорил в Сеуле о необходимости сдерживать соседа с севера.
Северокорейское государственное агентство KCNA процитировало Джо Ён Сама, генерального директора департамента печати и информации министерства иностранных дел Северной Кореи о том, что комментарии Пелоси относительно денуклеаризации Корейского полуострова "были частью плана США по эскалации напряженности на этой территории".
По данным KCNA, "Пелоси также пытается оправдать враждебную политику США в отношении Северной Кореи и поддержать американские вооружения".
"Пелоси - величайший разрушитель международного мира и стабильности - вызвала гнев китайцев своей недавней поездкой на Тайвань.Соединенным Штатам придется дорого заплатить за все источники неприятностей, которые они создали, куда бы они ни пошли", — пишет KCNA.
Пелоси, посетившая Сеул в четверг, 4 августа, вместе со своим южнокорейским коллегой Ким Дзин Пджо, приняла совместное заявление о координации усилий по сдерживанию Северной Кореи и денуклеаризации страны.
В заявлении Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность растущей ракетной и ядерной угрозой со стороны Пхеньяна.
Опубликовано: Николай Скира
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