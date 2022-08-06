КНДР в ярости: Соединенным Штатам придется дорого заплатить

Северная Корея осудила визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Южную Корею. Представитель властей США говорил в Сеуле о необходимости сдерживать соседа с севера.

Северокорейское государственное агентство KCNA процитировало Джо Ён Сама, генерального директора департамента печати и информации министерства иностранных дел Северной Кореи о том, что комментарии Пелоси относительно денуклеаризации Корейского полуострова "были частью плана США по эскалации напряженности на этой территории".

По данным KCNA, "Пелоси также пытается оправдать враждебную политику США в отношении Северной Кореи и поддержать американские вооружения".

"Пелоси - величайший разрушитель международного мира и стабильности - вызвала гнев китайцев своей недавней поездкой на Тайвань.Соединенным Штатам придется дорого заплатить за все источники неприятностей, которые они создали, куда бы они ни пошли", — пишет KCNA.

Пелоси, посетившая Сеул в четверг, 4 августа, вместе со своим южнокорейским коллегой Ким Дзин Пджо, приняла совместное заявление о координации усилий по сдерживанию Северной Кореи и денуклеаризации страны.

В заявлении Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность растущей ракетной и ядерной угрозой со стороны Пхеньяна.