Власти Калифорнии обвинили Tesla в неспособности двигаться автономно и обрушили акции производителя

Власти Калифорнии заявили, что автомобили Tesla не могут функционировать как автономные транспортные средства.

Калифорнийское автомобильное агентство (DMV) обвиняет Tesla во лжи потребителям о своих технологиях автономного вождения и подало иск в административный суд штата, сообщает Los Angeles Times.

«Tesla делала или распространяла заявления, которые являются ложными или вводящими в заблуждение и не основанными на фактах», — говорится в жалобах DMV от 28 июля.

Автомобили Tesla никогда не могли и «сегодня не могут работать как автономные транспортные средства», согласно документу, цитируемому калифорнийской газетой.

DMV критикует Tesla за рекламный язык, который дает этим системам более высокую производительность, чем она есть на самом деле.

Акции Tesla резко упали на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в пятницу, снизившись на 6,63% до 864,51 доллара.