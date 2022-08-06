Общественность возмущена выплатой корейским жертвам Второй мировой войны, они получили меньше 1 доллара
Японское правительство выплатило пенсии жертвам принудительного труда во время оккупации страной Кореи. Выплаты составили менее 1 доллара на человека.
Это вызвало возмущение общественности и самих пострадавших. Японская гражданская группа по принудительной мобилизации в четверг осудила выплату пенсий.
Группа назвала выплату «злонамеренной насмешкой и оскорблением» и призвала японское правительство принести извинения за нее, а также раскрыть данные о невыплаченной заработной платы и обнародовать пенсионные списки жертв принудительного труда.
The Korea Herald опубликовала заявление представителя группы о том, что японское правительство оскорбило жертв, которым сейчас более 90 лет, заплатив смехотворно маленькие суммы.
Он подчеркивает, что пенсия должна была быть выплачена во время освобождения, когда жертвы вернулись в Корею. Японское правительство скрывало существование пенсии, которую заслуживают жертвы, и неоднократно клеветало на них.
Пенсионные выплаты в размере менее одного доллара примерно эквивалентны тому, что японское правительство выплатило бы во время освобождения более 70 лет назад, и не учитывают возросшую стоимость валюты.
Гражданская группа утверждает, что Япония объяснила эту сумму отсутствием регулирования, требующего корректировки сумм.
С 1938 года до своего падения в 1945 году империалистическая Япония ввела правило, которое призывало к эксплуатации ресурсов, как человеческих, так и материальных, с Корейского полуострова. По данным японской Гражданской группы по принудительной мобилизации, около 7,8 млн человеко-дней было получено за счет принудительного труда.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
В Бразилии врачам удалось разделить сиамских близнецов со сросшимся мозгом
Для того чтобы отделить мальчиков друг от друга, пришлось провести 7 операций, последняя длилась 27 часов. За жизнь малышей боролась международная бригада медперсонала, состоящая примерно из 100 человек.Подробнее...
-
Сегодня в мире отмечают один из лучших летних праздников - день арбуза
Любители сахарной полосатой ягоды могут очень весело провести этот день. Есть отличный повод собраться с друзьями или в кругу семьи. Обязательное условие праздничного настроения - поедание арбузов в неограниченном количестве.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Глава Amnesty Ukraine подала в отставку из-за обвинений в служении «российской пропаганде»
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Общественность возмущена выплатой корейским жертвам Второй мировой войны, они получили меньше 1 доллара
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива