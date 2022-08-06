Общественность возмущена выплатой корейским жертвам Второй мировой войны, они получили меньше 1 доллара

Японское правительство выплатило пенсии жертвам принудительного труда во время оккупации страной Кореи. Выплаты составили менее 1 доллара на человека.

Это вызвало возмущение общественности и самих пострадавших. Японская гражданская группа по принудительной мобилизации в четверг осудила выплату пенсий.

Группа назвала выплату «злонамеренной насмешкой и оскорблением» и призвала японское правительство принести извинения за нее, а также раскрыть данные о невыплаченной заработной платы и обнародовать пенсионные списки жертв принудительного труда.

The Korea Herald опубликовала заявление представителя группы о том, что японское правительство оскорбило жертв, которым сейчас более 90 лет, заплатив смехотворно маленькие суммы.

Он подчеркивает, что пенсия должна была быть выплачена во время освобождения, когда жертвы вернулись в Корею. Японское правительство скрывало существование пенсии, которую заслуживают жертвы, и неоднократно клеветало на них.

Пенсионные выплаты в размере менее одного доллара примерно эквивалентны тому, что японское правительство выплатило бы во время освобождения более 70 лет назад, и не учитывают возросшую стоимость валюты.

Гражданская группа утверждает, что Япония объяснила эту сумму отсутствием регулирования, требующего корректировки сумм.

С 1938 года до своего падения в 1945 году империалистическая Япония ввела правило, которое призывало к эксплуатации ресурсов, как человеческих, так и материальных, с Корейского полуострова. По данным японской Гражданской группы по принудительной мобилизации, около 7,8 млн человеко-дней было получено за счет принудительного труда.