Маск снова готов купить Twitter, но при одном важном условии

Американский миллиардер посчитал, что соглашение может быть достигнуто, если Twitter подтвердит, что 100 аккаунтов соцсети «реальны».

В начале июля Илон Маск «похоронил» свой план по покупке Twitter . Месяц спустя президент Tesla и Space X вновь «раскопал» его.

Пользователю, который оценивал ситуацию, американский миллиардер ответил, что «если Twitter просто предоставит свой метод выборки 100 учетных записей и подтвердит, что они настоящие, соглашение (о покупке Twitter) должно быть заключено снова на первоначальных условиях ( $44 млрд) . Однако, если их заявления в SEC (финансовая полиция США) окажутся ложными, этого не будет».

В ответ другому пользователю сети, который задался вопросом, расследует ли SEC эти «сомнительные заявления», Илон Маск написал в Твиттере: «Хороший вопрос. Почему нет?».

В середине июля Twitter подал иск на Илона Маска в Канцлерский суд штата Делавэр, специализирующийся на коммерческом праве, чтобы заставить его выполнить свое обязательство по приобретению компании или заплатить за упущенную выгоду. Суд должен начаться 17 октября.