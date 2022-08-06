Северная Корея объявила Нэнси Пелоси разрушителем мира и стабильности
Джо Ён Сам, генеральный директор департамента печати и информации министерства иностранных дел Северной Кореи, раскритиковал Пелоси за ее визит на границу и обсуждение антисеверокорейского сдерживания.
Он заявил, что Нэнси Пелоси подверглась должной критике со стороны Китая за то, что она разрушила региональный мир и стабильность своей поездкой на Тайвань.
Джо Ён Сам также обвинил спикера Палаты представителей США в нагнетании атмосферы конфронтации во время ее пребывания в Южной Корее.
Он отметил, что поведение Нэнси Пелоси в Южной Корее наглядно свидетельствует о враждебной политике администрации Байдена в отношении КНДР.
По словам Джо Ён Сама, такие действия не останутся безнаказанными, а Соединенным Штатам придется дорого заплатить за все неприятности, порожденные спикером.
Во время своего визита в Южную Корею Пелоси не делала никаких резких публичных заявлений против Северной Кореи.
Она загрузила несколько фотографий из страны в Twitter и выразила благодарность от имени США за патриотическую службу наших военнослужащих, которые стоят на страже демократии на Корейском полуострове.
Она также сказала, что США и Южная Корея подтвердили приверженность своему альянсу для повышения безопасности, укрепления цепочек поставок и увеличения торговли и инвестиций, которые выгодны обеим странам.
Опубликовано: Светлана Репина
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