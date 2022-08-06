В Юго-Восточной Азии обнаружили загадочные обломки, возможно, от китайской ракеты-носителя

В Юго-Восточной Азии в минувшие выходные, и появляется все больше свидетельств того, что они произошли от китайской ракеты-носителя, которая бесконтрольно упала на Землю.

В конце июля ракета-носитель 25-тонной китайской ракеты Long March 5B вывела на орбиту новый сегмент космической станции страны. Затем, вместо того, совершить стандартный контролируемый вход в атмосферу с падением в Тихий океан, ракета-носитель вышла на орбиту Земли и медленно теряла высоту в течение недели.

Ожидалось, что она случайно упадет в непредсказуемом месте. Это произошло 6 августа. Предварительно ракета разрушилась в атмосфере.

Вскоре из Индонезии, Малайзии и Филиппин появились фотографии разбросанных объектов, которые кажутся частями ракеты на пути ее неконтролируемого падения.

Только Китай может официально подтвердить, что эти части принадлежат его ракетному ускорителю, но эксперты по орбитальному мусору говорят, что не сомневаются в том, что таинственные объекты являются частями Long March 5B.

В деревне Пенгаданг, недалеко от Балаикарангана, на индонезийской стороне острова Борнео, местные жители обнаружили большой округлый объект, напоминающий основную ступень китайской ракеты.

Два небольших обломка были обнаружены в небольших городках Бату-Ниах и Сепупок в штате Саравак на малайзийской стороне Борнео.

В среду,Филиппинское космическое агентство опубликовало заявление, в котором говорится, что оторванный металлический лист, найденный рыбаком у побережья Мамбурао, был частью обтекателя ракеты.