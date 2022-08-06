Из-за засухи во Франции свое молоко пропадет уже осенью

Из-за засухи Национальная федерация фермерских союзов (FNSEA )ожидает, что молоко закончится «этой осенью».

FNSEA опасается нехватки молока во Франции «в ближайшие месяцы».

«Из-за засухи, обрушившейся на страну, животным, которые в этот период обычно находятся на лугах, нечего есть», — сетует Янник Фиалип, президент экономической комиссии FNSEA.

«Для производства молока нужны корма, в основном люцерна и кукуруза, которые в этом году мало выросли. Так что этой осенью и зимой мы рискуем остаться без молока», — объясняет он.

При этом потребители опасаются повышения цен на молоко, а селекционеры требуют «переоценки цен, чтобы обеспечить устойчивость сектора».

«Цена на молоко во Франции на 20% ниже, чем цена молока, которую платят другим европейским производителям, особенно в Германии и Нидерландах», — подчеркивает Янник Фиалип.

Чтобы дать деньги животноводам, профсоюзный деятель также призывает к активизации фонда бедствия, который позволяет животноводам покупать корм с пятидесятипроцентной компенсацией со стороны государства.