Десять интересных фактов о средневековых палачах

Образ средневекового палача в массовом сознании сформирован преимущественно кинематографом. Расскажем реальные факты о людях этой специфической профессии.

Профессия палача в любом средневековом европейском городе была не очень почётной. По своему статусу люди этой профессии находились где-то рядом с проститутками и бродячими артистами.

1. Специфический головной убор в виде колпака с вырезом для глаз, который часто показывают в кино не более, чем вымысел. Палачи в средневековой Европе никогда не прятали своё лицо. Исключения были. Но они касались преимущественно казней очень высокопоставленных особ. Королей и знатных вельмож.

2. Палач был наделён правом проводить обряд венчания.

3. Получал доход с казнённых им людей. Мог по своему желанию забрать всю одежду казнённого.

4. Имел право брать на городском рынке любые продукты даром. Это обстоятельство обусловлено тем, что из-за суеверия люди просто не хотели брать в руки деньги от палача.

5. Мог проводить обряд экзорцизма, изгонять демонов из людей. Тут дело в наличии "профессиональных навыков" у палача. В средневековье считалось, что для изгнания беса, человека нужно было пытать. Причиняя адскую боль телу, можно было изгнать демона. С этой задачей лучше палача никто бы не справился.

6. В церкви палачу отводилось место позади всех, у самой двери. К причастию он подходил последним.

7. Во Франции были в женщины-палачи.

8. Уходя на покой палач должен был предложить себе замену.

9. Даже случайное соприкосновение с палачом считалось очень плохой приметой.

10. Имел право торговать частями трупов, казнённых им людей. В средневековой Европе процветала алхимия и другие оккультные науки. Поэтому такие артефакты, как "рука славы" (отрубленная кисть), кусок верёвки, на которой повесили преступника, или другие подобные "товары" были очень востребованы.

Профессия палача была не очень почётной, тем не менее редко оставалась вакантной.