Производитель Snickers извинился за то, что назвал Тайвань страной

Компания Mars Wrigley, производитель шоколадного батончика Snickers, принесла свои извинения за то, что назвала Тайвань страной.

На веб-сайте производителя была размещена реклама батончика ограниченного выпуска. Там говорилось, что продукт доступен только в «странах» Южной Кореи, Малайзии и Тайваня.

Это вызвало волну гнева на китайской платформе микроблогов Weibo. пользователи были возмущены тем, что в заявлении американской компании не говорится, что Тайвань является частью Китая, что является краеугольным камнем внешней политики КНР.

Позже Mars Wrigley опубликовала извинения в своем аккаунте Snickers China Weibo и сообщила, что соответствующий контент был изменен.

Компания заявила, что уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными китайскими законами и правилами.

Пекин считает Тайвань частью своей территории и никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль.

Тайвань отвергает претензии Китая на суверенитет и заявляет, что только его народ может решать будущее острова.

В китайских социальных сетях, которые подвергаются строгой цензуре, широко распространены призывы к Пекину начать военное наступление на Тайвань в ответ на недавний визит Нэнси Пелоси.