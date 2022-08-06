Леонтьев сообщил о смерти Виталия Гура после покушения

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что Виталий Гура скончался в реанимация от огнестрельного ранения.

Субботним вечером, 6 августа 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил о смерти своего заместителя Виталия Гура.

Леонтьев уточнил, что Гура скончался в реанимации больницы, куда был экстренно госпитализирован после того, как утром неизвестные расстреляли новокаховского чиновника из пистолета Макарова.