Леонтьев сообщил о смерти Виталия Гура после покушения
Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что Виталий Гура скончался в реанимация от огнестрельного ранения.
Субботним вечером, 6 августа 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил о смерти своего заместителя Виталия Гура.
Леонтьев уточнил, что Гура скончался в реанимации больницы, куда был экстренно госпитализирован после того, как утром неизвестные расстреляли новокаховского чиновника из пистолета Макарова.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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