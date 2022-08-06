Как Николай Елизаров смог стать президентом Тайваня
Как Николай Елизаров советско-китайский большевик стал одним из известных президентов Тайвани и поднял экономику государства.
Данная история началась еще в 20 веке, когда активную борьбу вели две могучие группы - Коммунистическая партия Китая и партия Гоминьдан. Борьба постепенно привела к гражданской войне, которая завершилась лишь в 1949 году.
Оставшиеся в живых с партии Гоминьдань убежали на остров Тайвань, завоевали остров и устроили там полицейский режим.
Китайский марксист Цзян
В качестве предыстории скажем, что в 1925 году, молодой юноша Цзян Цзинго поехал учиться в Советский Союз и жил у сестры Ленина, что было весьма почетно в то время. А чтобы русским было проще с ним общаться, он изменил фамилию на Елизаров и имя на Николай. Так и возник советско-китайский большевик.
Он благополучно жил в СССР до 1937 года, пока его не взяли под арест как врага народа. Но ему повезло, советские власти решили отпустить домой Николая вместе с его женой - Фаиной Вахревой.
Конечно возникает вопрос: почему советская власть так жалела Елизарова? Ответ прост Елизаров или Цзян Цзиннго был родным сыном Чан Кайши, а с ним Кремль не хотел ссориться.
Помощник отца
Чан Кайши считался тайванским диктатором 26 лет, а его сын на протяжении 15 лет отвечал за безопасность и был главой тайной политический полиции Китая. Именно он хранил отцовскую власть как можно дольше.
Параллельно он был участником Всемирной антикоммунистической лиги, которая была создана его отцом. Он отлично владел экономикой и неплохо ее поднял на Тайване, т.к. ежегодный доход на человека составлял около 7 тыс. долларов, что для него считалось просто чудом.
Следующим руководителем Тайваня стал Ли Дэнхуэй, о котором осталась слава прекрасного демократа. Но это уже совсем другая история.
Опубликовано: Силивончик Алина
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