Жара в Испании создает угрозу для производства оливкового масла и предпосылки для роста цен на него

Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас заявил, что если в ближайшие недели не снизится температура воздуха и не пойдут дожди, урожай оливок может существенно снизиться.

Производители оливок обеспокоены засушливой погодой. Андалузский фермер Фелипе Эльвира отмечает, что с каждым годом климат становится все хуже.

Испания является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, на эту страну приходится почти половина мировых поставок данного продукта.

Между тем, некоторые районы Италии, которая также является одним из крупнейших в мире производителей оливкового масла, также переживают самую сильную засуху за более чем 70 лет.

Потенциал снижения урожая оливок в Испании и Италии, а также повышенный спрос на оливковое масло и сокращение поставок подсолнечного масла из-за продолжающейся конфликта в Украине позволяют предположить, что цены на растительное масло будут продолжать расти.

Цена на итальянское оливковое масло первого отжима уже выросла на 27% по сравнению со средней ценой два года назад.

Согласно отчету Европейской комиссии, цена на оливковое масло в Испании выросла на 19% по сравнению со средней за пять лет, а во всем Европейском Союзе она увеличилась на 16%.

Участники рынка ожидают, что цены продолжат расти, если погода не улучшится и не даст урожаю передышку.