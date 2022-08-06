Жара в Испании создает угрозу для производства оливкового масла и предпосылки для роста цен на него
Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас заявил, что если в ближайшие недели не снизится температура воздуха и не пойдут дожди, урожай оливок может существенно снизиться.
Производители оливок обеспокоены засушливой погодой. Андалузский фермер Фелипе Эльвира отмечает, что с каждым годом климат становится все хуже.
Испания является крупнейшим в мире производителем оливкового масла, на эту страну приходится почти половина мировых поставок данного продукта.
Между тем, некоторые районы Италии, которая также является одним из крупнейших в мире производителей оливкового масла, также переживают самую сильную засуху за более чем 70 лет.
Потенциал снижения урожая оливок в Испании и Италии, а также повышенный спрос на оливковое масло и сокращение поставок подсолнечного масла из-за продолжающейся конфликта в Украине позволяют предположить, что цены на растительное масло будут продолжать расти.
Цена на итальянское оливковое масло первого отжима уже выросла на 27% по сравнению со средней ценой два года назад.
Согласно отчету Европейской комиссии, цена на оливковое масло в Испании выросла на 19% по сравнению со средней за пять лет, а во всем Европейском Союзе она увеличилась на 16%.
Участники рынка ожидают, что цены продолжат расти, если погода не улучшится и не даст урожаю передышку.
Опубликовано: Светлана Репина
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