Меланшон напомнил Франции доктрину 1965 года в которой есть только один Китай
Лидер LFI подвергся резкой критике со стороны левых за то, что назвал визит Нэнси Пелоси на остров «провокацией».
Лидер LFI Жан-Люк Меланшон, которого левые критиковали за то, что он назвал визит Нэнси Пелоси на остров «провокацией», в субботу подтвердил, что считает, что «есть только один только Китай».
Ранее в своем блоге в четверг в разгар напряженности между Пекином и Тайбэем, он заявил, что «китайцы решат проблему между ними» и что «Тайвань является полноправным компонентом Китая».
В новом субботнем посте он говорит, что «напуган очень странной реакцией и возмущенными криками» своих критиков, в то время как «мы не должны хотеть нового фронта войны».
«Что за страх царит над дебатами? Где действующий президент франко-китайской дружбы г-н Раффарен? А подписавшие соглашение о сотрудничестве UMP с Коммунистической партией Китая? А Фабьен Руссель (национальный секретарь ФКП) после недавней дружеской поездки в Китай? Достаточность первого и пугающая осторожность второго пугают меня», — пишет Жан-Люк Меланшон.
Тем самым Меланшон напомнил Франции и о французской доктрине 1965 года, в которой республика обязалась соблюдать принцип, что «есть только один Китай».
Опубликовано: Тарас Медведев
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