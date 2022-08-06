В НАСА придумали хитрый способ починить космический корабль «Люси» для исследования астероидов

В прошлом году НАСА запустило космический корабль «Люси», предназначенный для исследования троянских астероидов, застрявших вблизи точек Лагранжа Юпитера.

Однако всего через 12 часов после запуска возникла проблема — одна из больших солнечных батарей, предназначенных для выработки энергии от все более удаленного Солнца, не смогла полностью развернуться и зафиксироваться.

Теперь НАСА объявило, что команде удалось устранить проблему в достаточной степени для продолжения миссии — благодаря нескольким хитрым приемам.

Поскольку камеры, направленной на солнечные батареи, не было, команда НАСА запустила двигатели космического корабля для измерения любых аномальных вибраций.

Затем была создана подробная модель узла двигателя для определения жесткости массива. Это позволило выяснить, что ремешок, предназначенный для открывания массива, вероятно, зацепился за катушку.

Было найдено два возможных решения. Первое – использовать массив, как есть, т.е. на 90% ожидаемой мощности. Второе – усилить натяжение стропа при помощи основного и резервного двигателей.

Оба двигателя никогда не предназначались для одновременной работы, поэтому команда смоделировала их, чтобы проверить возможные результаты и потенциальные волновые эффекты.

В результате специалисты использовали оба двигателя, чтобы открыть и натянуть массив. Он так и не защелкнулся, но находится под значительно большим напряжением. Это делает его достаточно устойчивым, чтобы космический корабль мог работать по мере необходимости для операций миссии