Интересные факты о затонувшем городе львов в Китае

Китайский Город Льва был признан самым захватывающим подводным городом в мире. Считается, что город размером с 62 футбольных поля был построен во время династии Хань.

В 1950-х годах в Китае появилась необходимость в строении гидроэлектростанций. Для этого китайские власти приняли решение искусственно затопить некоторые города и деревни, среди которых был город Шичен. Его население было расселено по другим населенным пунктам.

Когда город стал безлюдным, была возведена дамба. По мере пребывания воды город постепенно опускался под воду. В конечном итоге данная местность стала дном огромного водоема — озера Цяньдаоху, название которого переводится как “Озеро тысячи островов”.

Шичен — удивительный город под водой. Но он является достопримечательностью Китая не только благодаря своему подводному расположению. По мнению ученых, его возраст превышает 1300 лет.

Старинная архитектура строений удивляет и поражает. Туристы, которые своими глазами видели загадочную и волнующую красоту затопленного города, сравнивают его с Атлантидой.

Подводный город называют еще городом Льва. Это название объясняется специфическим местоположением города — между пятью возвышенностями, которые именовались “Горами Льва”. По периметру города находятся пять ворот с большими башнями.

В этом городе было всего шесть улиц, но они связывали все районы города между собой. Самое удивительное то, что туристы имеют возможность потрогать все здания подводного города.

Многие ученые считают Шичен своеобразной “Капсулой времени”. В подводном путешествии можно увидеть старинный город в первозданном виде. Ведь благодаря воде строения и сооружения остались такими, какими они были до затопления, без разрушительного влияния ветров и эрозии.

Шичен является охраняемой достопримечательностью, из него ничего нельзя забирать с собой. Если же какая-либо вещь из подводного города окажется на поверхности, она все равно через некоторое время придет в негодность.

Правительству Китая неоднократно поступали предложения по проведению работ для сохранности данного памятника истории. Но по мнению ученых, вода как нельзя лучше справляется с этой задачей, сохраняя древний город в первоначальном виде.