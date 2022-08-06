Агрономы рассказали, как подготовить ежевику к зиме

Ежевика не требует особого ухода, но перед зимой ей необходимо внимание. Если выполнить все правила, растение без потерь переживет даже сильные холода.

Ягоды появляются на стеблях прошлого сезона. Их нужно сохранить, для этого создается специальное укрытие на зиму. Но морозостойкие сорта в этом не нуждаются.

Перед зимой необходимо тщательно удалить сорняки под кустами ежевики, убрать все засохшие побеги, перекопать землю. Укрывать кусты следует после обрезки и обработки от вредителей.

В качестве подкормки подойдут калийные удобрения и суперфосфат. Для защиты от заболеваний проводится опрыскивание бордоской жидкостью 3%.

Ветки нельзя укладывать на землю. Необходимо подстелить лапник, солому или хотя бы картон, перевязать побеги веревкой, уложить и накрыть тем же лапником или агроволокном.

Для укрытия можно использовать сено, ботву от овощей, опилки, торф, спанбонд. Кусты, растущие прямо, оборачивают пленкой.

Спасти ежевику от сильных морозов поможет установленный рядом каркас с заполнением из соломы или листьев. Кусты первого года оборачивают агроволокном и помещают в сетку.

Приствольный круг желательно замульчировать. У старых кустов можно пригнуть побеги к мульче и накрыть спанбондом.