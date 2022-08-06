Эксперты рассказали, к чему приводит употребление большого количества воды
Медики предупредили о том, что употребление слишком большого количества воды может быть не только вредным, но и опасным для здоровья.
Данное высказывание объясняется тем, что почки в час могут обрабатывать не более 800-1000 миллилитров в час. Если воды больше, то начинается проблемы с почками из-за нарушения баланса натрия в организме.
Это состояние можно назвать "опьянением" водой, тогда затрудняется регулирование кровяного давления, а это приводит к повреждению мозга и даже к летальному исходу.
Так что врачи еще раз напоминают, что чрезмерная гидрация не менее опасна, чем обезвоживание. Человек в день может выпивать не больше 3-4 литров воды.
То, что воду обязательно нужно пить всем людям, это — бесспорно. Но вот вопрос, какой объём потребляемой жидкости считать нормой? Неправильный расчёт ведёт к серьёзным нарушениям в организме человека. Падает работоспособность, ухудшается настроение, возникают проблемы со здоровьем.
До того, как выработать для себя питьевой режим надо ориентироваться на некоторые условия:
Учесть общий вес;
рабочие условия;
суточный пищевой рацион;
климат места проживания;
физическая загруженность;
наличие болезней.
Диетологи, медицинские специалисты установили варианты приёмов воды в течении всего дня. Может это спорно для некоторых, тем не менее такой расклад существует. Любой человек выбирает свой вариант.
Опубликовано: Ангелина Крент
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