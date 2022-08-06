Историки рассказали, зачем в СССР детям всегда давали рыбий жир

Каждый советский ребенок, на вопрос о том, что самое противное и невкусное ему приходилось пробовать, называл рыбий жир.

О полезных свойствах добавки заявил П. Меллер в 19 веке. Была установлена высокая эффективность средства в борьбе с рахитом. Фармацевту удалось устранить неприятный запах продукта и сделать его более нейтральным. Употреблять рыбий жир было по-прежнему неприятно, но уже терпимо, поэтому его начали активно использовать в пищу.

Ценность добавки состоит в высоком содержании кислот омега-3, витаминов группы А и Д, фосфора, магния и кальция. За счет богатого состава рыбий жир стали принимать как универсальное средство от всех недугов. Пили его и больные, и здоровые люди. Процесс производства был запущен во всем мире, и СССР в этом вопросе не отставал.

Ежедневный прием положенной дозы считался отличным профилактическим средством от туберкулеза и золотухи. Особую популярность приобрело употребление рыбьего жира для укрепления детского иммунитета. Активный спрос на ценную добавку привел к его дефициту, так что приобрести его можно было только по блату.

Сегодня полезную добавку выпускают в виде капсул, а вот в советское время, ребятишкам его давали ложкой. Это было горько и противно, но все малыши знали: кто пьет рыбий жир, тот полетит в космос и вообще станет просто молодцом!

Кстати, в начале двадцатого века этот продукт использовали не только для медицинских целей, но и при приготовлении пищи. На нем жарили картошку, и считали блюдо деликатесом.

Почему его запретили:

Научные исследования, проведенные в семидесятых годах, показали, что в печени трески накапливаются ядовитые вещества. При постоянном употреблении продукта вредные элементы накапливаются, создавая проблемы для организма.

Наличие токсинов в советском рыбьем жире связано с тем, что в стране была доступна не качественная рыба, а требуха. Именно из требухи и мелких рыб производили лекарственное средство, поэтому оно было, мягко говоря, не полезным.

Спустя семь лет после запрета, рыбий жир стали изготавливать по обновленной технологии, и добавка вновь появилась на прилавках. Желатиновые капсулы нейтральны на вкус и полезны для здоровья. Однако свежая рыба позволяет восполнить дефицит Омега-3, Омега-6 и витаминов группы А и Д ничуть не хуже, чем аптечное средство.