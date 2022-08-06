Железная Белла: самую известную аферистку в СССР погубило порно

Берта Бородкина стала единственной женщиной в Советском Союзе расстрелянной за экономически преступления.

Принято считать, что экономических преступлений в СССР практически не было. Все жили примерно одинаково и о появлении у кого-то лишних денег немедленно сообщалось куда следует. Это не совсем так.

Были в стране Советов гениальные аферисты, умудряющиеся сколотить миллионы прямо под носом у бдительного ОБХСС МВД (отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности).

Берта Бородкина начала свою преступную "карьеру" обычной официанткой в курортном Геленджике. Она очень быстро сообразила, что подвыпившие гости мало обращают внимание на разбавленный алкоголь и неполновесные порции.

Пробивной характер Берты позволил ей стать сначала заведующей кафе, а затем и главы ресторанного треста Геленджика. По сути она возглавила общепит города. Новая должность открыла для неё небывалые ранее перспективы. Предприимчивая аферистка зарабатывала огромные деньги на своих многочисленных махинациях.

Обманывая курортников Бородкина не скупилась на взятки для сильных мира сего. Железная Берта обрела покровителей практически во всех инстанциях Краснодарского края. Её стали называть королева Геленджика.

Роковым для Берты оказалось порно. Она организовала салон, в котором демонстрировалось пикантное видео за большие деньги для избранных людей. О закрытых показах узнал неравнодушный житель, который и написал жалобу в прокуратуру. Всех организаторов взяли с поличным. А они, соответственно, начали давать показания против Бородкиной.

На квартиру Берты прибыли правоохранители. Проведя обыск они обнаружили деньги и ценности на сумму более 500 тысяч рублей. При этом пачки денег были закатаны в трёхлитровые банки и спрятаны за закатками.

Суд приговорил Бородкину к высшей мере наказания - расстрелу. Все высокопоставленные покровители отказались ей помогать, забыв о её существовании. В августе 1983 года приговор был приведён в исполнение. Она стала единственной женщиной в СССР, расстрелянной за экономические преступления.