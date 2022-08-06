Шахназаров требует, чтобы Макаревича лишили российского гражданства

Публицист считает, что на самом деле все хиты группы «Машина времени» слизаны с The Beatles.

68-летний музыкант Андрей Макаревич, который перебрался на место жительства в Израиль, негативно высказывался в адрес России.

Такие выпады лидера группы «Машина времени» не остались незамеченными на Родине. Недавно было высказано предложение о конфискации имущества музыканта в пользу государства.

А публицист Михаил Шахназаров в своем шоу «Полный абзац» предложил лишить опального Макаревича российского паспорта.

По мнению Шахназарова, певец «реально болен», и у него есть мания величия. Публицист считает, что Андрей Макаревич "мнит себя хорошим музыкантом", но на самом деле все хиты группы «Машина времени» слизаны с The Beatles.

Публицист отметил, что Макаревичу "удалось раскрутиться" благодаря высокопоставленным покровителям, но сейчас о нем практически все забыли.

Шахназаров заявил, что россияне не хотят слушать нечто невнятное про «изменчивый мир», доказательство чему - отмена и перенос всех концертов в РФ.