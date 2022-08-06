Дачники рассказали о правильной обрезке малины по сезонам
Регулярная обрезка малины – важный момент в уходе за этой культурой. Чтобы ягодный куст стремительно разрастался и давал богатый урожай, при обрезке нужно учесть все тонкости процесса.
Для чего нужна обрезка:
Обрезка – важная составляющая ухода за малинником. После «стрижки» кустики лучше развиваются и плодоносят. А вот без нее они перестают давать плоды, теряют силы и «ловят болячки».
В ходе обрезки, которая проводится весной, летом и осенью после сбора урожая, удаляют засохшие и поврежденные побеги, укорачивают здоровые, удаляют корневую поросль.
В итоге:
Сохраняется плодоношение. Жизненный цикл малинового куста – 2 года. По его окончании плодоносящие побеги высыхают. И это одна из причин, по которым двухгодичному малиннику нужна «стрижка».
Повышается урожайность. Малина – обладательница мощной корневой системы. В результате стремления выдать побольше свежих отпрысков уменьшается количество завязей и снижается качество урожая. Обрезка служит препятствием к бесконтрольному распространение корневых побегов.
Куст не загущается, и малинник не превращается в непролазные джунгли. Несрезанные сухие веточки загущают кустик и не дают расти молодым побегам.
Малинник получает защиту от заболеваний и вредителей. Сухие ветки и густые кусты – лучшие условия для вредных насекомых, развития грибковых заболеваний, размножения бактерий. Все это может привести к гибели кустиков.
«Стрижка» по технологии:
От сезона, когда производится обрезка, и целей, которые нужно достичь, зависит и технология процедуры.
Весенняя обрезка:
Апрель-март – лучший период весенней обрезки. После процедуры кусты не утолщаются, а урожай обещает быть обильным.
Первая обрезка саженцев проводится ранней весной: после посадки кустика следует срезать основной стебель, оставив «пенек» 30-40 сантиметров, чтобы пошли в рост новые побеги.
Ежегодно, после того, как сладкий урожай собран, у растения нужно удалять молоденькие однолетние побеги, принесшие плоды-костянки. Оставляют 5-7 здоровых, укорачивая их на четверть.
Хилые веточки срезают. Так малина будет хорошо себя чувствовать – расти и плодоносить. Срезать нужно и заросшие побеги, чтобы направить энергию куста не на рост растения, а на формирование плодов.
Весной обрезают взрослые кусты неморозостойких сортов: удаляют побеги, поврежденные зимней стужей.
Не лучшее решение – отложить обрезку на следующий сезон: запоздалая «стрижка» ослабит плодоношение, а лишние ненужные ветки станут причиной распространения грибка.
Летняя обрезка малины:
Летом, после сбора урожая, можно вновь браться за секаторы и приступать к обрезке малинника.
Она сводится к удалению однолетних молодых, боковых ветвей, слабых, опустившихся на землю и пораженных заболеваниями побегов. На кустике оставляют до шести побегов. Обрезанные части растений лучше сжечь, чтобы уничтожить садовых вредителей.
Оставшиеся веточки – крепкие и сильные, нужно немного укоротить для стимуляции роста и повышения урожайности.
Осенняя обрезка:
Она – самая благоприятная для кустиков малины. Если кустики только посадили в землю, то их сразу после посадки подрезают на пять сантиметров над землей. После такой подрезки будут развиваться новые плодоносные веточки, и снизится риск развития грибка.
Процедура выполняется в достаточно теплые и сухие дни. Идеально подходит для морозостойких сортов.
Сезонные особенности:
Технология обрезания зависит от сорта растения. Одни дают урожай раз в год летом или осенью, другие – плодоносят несколько раз за сезон. Как бы то ни было, подрезать побеги нужно регулярно. Иначе не бывать хорошему урожаю и не избежать болезней и атак насекомых-вредителей.
Если малина плодоносит лишь летом, то с кустиков после сбора урожая нужно удалить двухлетние побеги. Это поспособствует росту молодых побегов. После того как «молодежь» подрастет, побеги следует укрепить специальными проводами. А в следующем году в начале весны срезать верхушки на несколько сантиметров.
Секреты бывалых:
Для формирования малинового куста оставляем восемь наиболее сильных побегов, прикрепляем их к проволоке. Все остальное – поврежденное и сломанное, молодые и корневые отростки удаляем.
Для хорошего урожая в начале лета у кустов, достигших 100-120 сантиметров в высоту, обрезаем кончики на пять сантиметров. Так питательные вещества достигнут и боковых побегов. Весной эти побеги укорачиваем на десять сантиметров.
Малина при грамотном уходе щедро наградит владельца обильным сладким и ароматным урожаем.
Опубликовано: Ангелина Крент
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