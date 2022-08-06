Опытные дачники рассказали, как обрабатывать клубнику фитоспорином

В процессе ухода за клубникой на своем загородном участке я всегда использую такой известный препарат, как фитоспорин. Он универсален.

Стоит он недорого и предлагается в нескольких формах, что очень удобно:

в виде порошка – для обработки больших по площади плантаций культуры и обеззараживания теплиц;

в жидком виде – оптимален для поливов и опрыскиваний растений;

гелеобразный или в виде пасты – хорошо подходит для обработки посадочного материала и орошения.

Применяю фитоспорин на протяжении всего сезона, начиная с марта, как только потеплеет, и до самой осени, до октября.. Препарат эффективно работает даже при очень высоких температурах окружающего воздуха.

Опрыскиваю или поливаю кустики клубники им на всех этапах ее вегетации, а также во время плодоношения и после того, как вся ягода уже будет собрана. На данном этапе фитоспорин эффективно повышает качество почвы, помогает обеззаразить ее, что благоприятно скажется на урожае уже в будущем сезоне.

Для этого готовлю специальный состав, исходя из пропорции 5 г порошкового фитоспорина на 1л теплой отстоявшейся или кипяченой воды. Размешиваю эту смесь, даю ей настояться не менее 1 ч, после чего использую.

Если покупаю фитоспорин в готовом к применению виде (гель или паста), предназначенный для лечебно-профилактического опрыскивания растений, готовлю из него раствор, следуя инструкциям, разводя в теплой воде в следующих пропорциях:

для обработки семенного материала – 1 ч.л. на стакан воды;

для обработки рассады – 4 капли на 200 мл воды;

для поливов, опрыскиваний – около 70 капель на 10 л воды;

для обеззараживания земли – на ведро воды отмеряю 35 мл препарата.

Порошковый фитоспорин применяю согласно инструкции. Его я использую чаще всего, поскольку рабочую смесь легко готовить (просто развожу 5 г в ведре воды), а осуществлять полив клубники этой смесью можно с использованием обычной садовой лейки.

Важно обработать клубничные грядки фитоспорином в конце лета, когда ночью уже довольно холодно, а протяженность светового дня сокращается. Повышается влажность, создающая идеальную среду для патогенной микрофлоры.

По своему опыту знаю, что фитоспорин является эффективным профилактическим средством от заражения клубничных посадок в это время фитофторой, ржавчиной серой и белой гнилью, мучнистой росой. Также он помогает растениям активно противостоять атакам некоторых насекомых-вредителей.

С тех пор, как я начал использовать фитоспорин для обработки клубники на своем участке, она перестала болеть, зато начала давать обильный урожай крупной и сладкой ягоды.