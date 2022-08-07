Financial Times: США и ЕС беспомощны перед беспомощны России и Турции

Западные страны все больше обеспокоены углублением экономического сотрудничества между Турцией и Россией, сообщает Financial Times.

Однако, как показывает публикация, конкретных действий за этим не последовало. США и Союз беспомощны перед сделкой лидеров России и Турции.

Шесть западных официальных лиц заявили газете, что они обеспокоены обещанием президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина расширить торговое и энергетическое сотрудничество в пятницу после четырехчасовой встречи в Сочи.

Один официальный представитель ЕС отметил, что ЕС "все более внимательно" следит за турецко-российским сотрудничеством, выражая опасения, что Турция "все больше" становится платформой для торговли с Россией. Другой назвал поведение Турции по отношению к России "крайне оппортунистическим", добавив: "Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения".

Как пишет FT, США неоднократно предупреждали, что они будут преследовать страны, помогающие России избежать санкций, посредством "вторичных санкций", нацеленных на нарушения за пределами законной юрисдикции США, хотя ЕС более сдержан в этом вопросе.

Газета напоминает, что в июне заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с турецкими официальными лицами и стамбульскими банкирами, чтобы предупредить их, чтобы они не становились проводником "незаконных" российских денег.

Один из высокопоставленных западных чиновников, на которого ссылается FT, предположил, что страны могут призвать свои компании и банки уйти из Турции, если Эрдоган выполнит обязательства, взятые на встрече с Путиным. Как отмечает издание, это очень необычная угроза, учитывая, что Турция является членом НАТО, и если иностранные компании прислушаются к ней, это может парализовать ее экономику.

Он сказал, что страны, которые ввели санкции против России, могут "призвать западные компании выйти из отношений с Турцией или сократить свои отношения с Анкарой в свете рисков, которые Турция будет представлять в результате расширения"".

Однако это предложение было отвергнуто несколькими другими западными официальными лицами, которые задались вопросом, как это будет работать в практическом и юридическом смысле и будет ли это хорошей идеей.

"Есть очень важные экономические интересы, которые, вероятно, будут активно бороться с такими негативными действиями", — сказал один европейский чиновник.

Но добавил, что "не исключает каких-либо негативных действий, если Турция слишком сблизится с Россией". Хотя чиновник признал, что официальное решение ЕС о санкциях против Турции будет проблемой, учитывая разногласия внутри союза, он предположил, что некоторые государства-члены могут действовать индивидуально.

"Например, они могут запросить ограничения торгового финансирования или попросить крупные финансовые компании сократить финансирование турецких фирм", — сказал он.

Три европейских чиновника заявили, что в Брюсселе еще не было официальных обсуждений возможных последствий для Турции. Несколько других указали, что все детали и последствия переговоров в Сочи еще не ясны.

По сообщениям агентства "Интерфакс", вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Турция согласилась начать платить за российский газ в рублях, а Путин и Эрдоган обсудили дальнейшее развитие банковских связей и расчетов в рублях и лирах.

В свою очередь, Эрдоган, возвращаясь из Сочи, сообщил журналистам в самолете, что также произошло "очень серьезное развитие" в использовании российской платежной карточной системы "МИР", которая позволяет россиянам в Турции расплачиваться картой в то время как деятельность Visa и Mastercard приостановлена ​​в России.