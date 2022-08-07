Сделано заявление о закрытии шоу «Давай поженимся!» и «Модный приговор»

Блогер Рустам Солнцев заявил, что будет только рад этому, потому что россиян на таких передачах выставляли не в лучшем свете.

Развлекательные программы на Первом после начала спецоперации по спасению Донбасса были поставлены на паузу. Телевизионщики ставку сделали на общественно-политические проекты.

С того момента не утихают слухи: вернутся передачи «Модный приговор» и «Давай поженимся!» назад или нет. И если да, то когда именно?

Блогер Рустам Солнцев в своем телеграмм-канале поделился последними новостями.

Он написал, что, похоже, Первый канал "наконец нашел силы закрыть то, что должно быть похоронено еще лет десять назад». И отметил, что будет рад таким переменам, потому что на подобного рода шоу "россиян унижали и показывали "не людьми, а дебилами".

Однако с Рустамом Солнцевым согласны не все. К примеру, журналист Денис Сорокин подчеркнул, что развлекательные проекты дают доход каналу, потому закрывать их - себе в убыток! - никто не будет.