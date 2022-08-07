В Хорватии разбился автобус с поломниками из Польши, 12 человек погибли и 32 получили ранениия
В аварии польского автобуса со следующими в Меджугорье в Боснии паломниками на автомагистрали А4 к северу от Загреба, которая произошла в субботу, 6 августа, 12 человек погибли и более 30 получили ранения.
По неизвестным причинам автобус с польскими номерами сошел с дороги и упал в кювет. Как сообщает служба новостей хорватского общественного вещателя HRT, полиция рассматривает версию о том, что водитель мог заснуть за рулем. Пострадавших доставили в больницы Загреба, Вараждина и Чаковца.
Наиболее тяжелораненые доставлены в клиническую больницу Загреба. Представитель учреждения доктор Домагой Верглес сообщил, что у них были травмы костей рук, ног, таза, позвоночника, переломы ребер и лицевых костей.
"К сожалению, это потенциально опасные для жизни травмы. Четверо пациентов нестабильны. Все они требуют хирургического лечения. Одна операция уже началась", - сказал врач. Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил на пресс-конференции, что полиция получила информацию о происшествии в 5:35 утра.
Сообщение пришло от одного из пассажиров автобуса. В спасательной операции приняли участие несколько пожарных расчетов и бригад скорой помощи. По данным МВД Хорватии, первые машины скорой помощи прибыли на место аварии через 10 минут после получения уведомления об аварии.
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В рамках паломничества в автобусе проехали 42 пассажира и 2 водителя. Паломничество покинуло Ченстохову в пятницу и направилось к святыне Марии в Меджугорье в Боснии и Герцеговине. Поездка была организована братством святого Иосифа. В автобусее находились три священника, шесть монахинь и паломники-миряне.
Главный инспектор дорожного транспорта Элвин Гаджадхур сообщил телеканалу TVP Info о проведении проверки компании, которой принадлежал автобус. По данным хорватской полиции, его водитель погиб.
"Я хотел бы выразить свои соболезнования семьям погибших в смертельной аварии, в том числе водителю польского автобуса. смотр места происшествия завершен, обломки автобуса убраны, движение по трассе восстановлено", - сказал Йосип Матайя, командир хорватской дорожной полиции в эфире HRT TV
Сотрудник полиции добавил, что сейчас будет проводиться уголовное расследование, которое должно с достоверностью установить, что стало причиной аварии.
Опубликовано: Николай Скира
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