В Хорватии разбился автобус с поломниками из Польши, 12 человек погибли и 32 получили ранениия

В аварии польского автобуса со следующими в Меджугорье в Боснии паломниками на автомагистрали А4 к северу от Загреба, которая произошла в субботу, 6 августа, 12 человек погибли и более 30 получили ранения.

По неизвестным причинам автобус с польскими номерами сошел с дороги и упал в кювет. Как сообщает служба новостей хорватского общественного вещателя HRT, полиция рассматривает версию о том, что водитель мог заснуть за рулем. Пострадавших доставили в больницы Загреба, Вараждина и Чаковца.

Наиболее тяжелораненые доставлены в клиническую больницу Загреба. Представитель учреждения доктор Домагой Верглес сообщил, что у них были травмы костей рук, ног, таза, позвоночника, переломы ребер и лицевых костей.

"К сожалению, это потенциально опасные для жизни травмы. Четверо пациентов нестабильны. Все они требуют хирургического лечения. Одна операция уже началась", - сказал врач. Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил на пресс-конференции, что полиция получила информацию о происшествии в 5:35 утра.

Сообщение пришло от одного из пассажиров автобуса. В спасательной операции приняли участие несколько пожарных расчетов и бригад скорой помощи. По данным МВД Хорватии, первые машины скорой помощи прибыли на место аварии через 10 минут после получения уведомления об аварии.