Литовские транспортники прибыли на Тайвань, чтобы еще больше раззадорить Китай

Делегация Минтранса Литвы, возглавляемая замминистра транспорта, прибыла на Тайвань в субботу.

Целью делегации литовского Минтранса станет укрепление сотрудничества и связей в передовых секторах.

КНР пока официально не отреагировала на этот шаг недружественных властей Литвы.

Отметим, что после открытия представительства Тайваня в Вильнюсе в 2021 году Пекин отозвал из Литвы своего посла.

Кроме того, Китай разорвал все контракты с литовскими пивоваренными компаниями, чем причинил им немалый ущерб. КНР была лидером по импорту литовского пива.