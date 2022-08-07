Литовские транспортники прибыли на Тайвань, чтобы еще больше раззадорить Китай
Делегация Минтранса Литвы, возглавляемая замминистра транспорта, прибыла на Тайвань в субботу.
Целью делегации литовского Минтранса станет укрепление сотрудничества и связей в передовых секторах.
КНР пока официально не отреагировала на этот шаг недружественных властей Литвы.
Отметим, что после открытия представительства Тайваня в Вильнюсе в 2021 году Пекин отозвал из Литвы своего посла.
Кроме того, Китай разорвал все контракты с литовскими пивоваренными компаниями, чем причинил им немалый ущерб. КНР была лидером по импорту литовского пива.
Опубликовано: Тарас Медведев
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