Зигмунд Фрейд: каким он был на самом деле, какие секреты скрывает его прошлое

Имя австрийского ученого и психиатра хорошо известно всем, в свое время методы психоанализа мэтра потрясли мир.

Имя Зигмунда Фрейда еще при его жизни стало нарицательным. Слухи об этой неординарной личности не затихают до сих пор. Кем же на самом деле был Фрейд? Какое прошлое в себе таил?

Будущий психоаналитик родился в 1856 году в городе Фрайберг, который сегодня называется Пршибор и входит в состав Чехии. Позже, с началом промышленной революции, семья Фрейдов переехала в Вену, поселившись в самом бедном квартале австрийской столицы - Леопольдштадте.

Зигмунд проявлял интерес к учебе, и родители этому всячески способствовали: мальчику выделили отдельную комнату и купили лампу для обучения. Гимназию он закончил на отлично.

Потом поступил на медицинский факультет, однако вскоре понял, что это направление - не его стихия.

Интересы Зигмунда Фрейда лежали в плоскости зоологии и психологии. Его первая научная работа стала исследованием половых различий речных угрей. Однако тяга к психологии перевешивала.

Получив степень доктора медицины, Зигмунд Фрейд начал работать в хирургии в одной из клиник Вены. Потом занялся неврологией и психиатрией.

Изначально ученый пользовался гипнозом и другими методами, однако со временем решил, что они неполноценны. В поиске нового метода Фрейд прочел сочинение Людвига Бёрне «Искусство в три дня стать оригинальным писателем». Это эссе и дало ему толчок к созданию психоанализа.

Психоанализ - изобретенный Фрейдом метод специфического лечения. Пациент на приёме проговаривал все свои мысли, Фрейд в ходе сеанса становился близким для пациента человеком.

Таким образом было легко выяснить тайные влечения, злобу, агрессию человека. И в итоге пациент уходил, лишаясь комплексов, отрицательных мыслей и эмоций.

Кроме того, ученый показывал изображения, называл слова и предлагал сказать первое, что при этом приходит пациенту на ум.На основании полученных таким образом данных он делал вывод о внутренних конфликтах человека, ставших главной причиной расстройств.

Метод психоанализа для 19 века стал прорывным. А впоследствии - оказал влияние на социологию, искусство, литературу, медицину 19-20 веков.

С началом Первой мировой положение Фрейда ухудшилось, потому что упадок Вены существенно отразился на его психоаналитической практике.

Но он не сдался: занялся научной работой. В 1914-м году вышло несколько трудов ученого. Однако и после войны ситуация не улучшилась: пациентов было мало. Тем не менее, Фрейд не переставал заниматься наукой.

А в 1923 году у ученого обнаружили опухоль на нёбе. Операцию провели неудачно - рак распространился, и психоаналитику удалили часть челюсти. После этого он не мог больше читать лекции.

В 1930-м Фрейд был удостоен премии Гёте - за вклад в литературу и науку. Это несколько скрасило положение учёного и споспособствовало распространению метода психоанализа в Германии.

Но в 1939 году болезнь вернулась, и Зигмунд Фрейд обратился к доктору с просьбой ввести ему морфий, чтобы прервать жизнь. Утром его не стало.

Зигмунд Фрейд внёс огромный вклад в историю жизни человечества. Благодаря его новаторским идеям психология и философия буквально преобразились. А методы психоаналитики продолжают развиваться и пользоваться спросом.