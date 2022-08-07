Консул Германии в Аргентине убил своего однополого супруга

В столице Аргентины в субботу был задержан немецкий дипломат за убийство своего супруга из Бельгии.

Полиция Рио сообщила, что консула ФРГ Уве Херберт Ханн подозревается в убийстве  своего мужа бельгийца Вальтера Биота.

Сам дипломат заявил, что накануне смерти погибший принимал снотворное с алкоголем, что могло послужить причиной смерти.

Судмедэксперты отрицают  эту версию из-за множества телесных повреждений, обнаруженных у потерпевшего. По их заключению, причиной смерти стала ЧМТ в области затылка.

Секретарь консула на допросе пояснила, что он просил ее убрать в квартире после инцидента, где было много следов крови.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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