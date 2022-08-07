Консул Германии в Аргентине убил своего однополого супруга
В столице Аргентины в субботу был задержан немецкий дипломат за убийство своего супруга из Бельгии.
Полиция Рио сообщила, что консула ФРГ Уве Херберт Ханн подозревается в убийстве своего мужа бельгийца Вальтера Биота.
Сам дипломат заявил, что накануне смерти погибший принимал снотворное с алкоголем, что могло послужить причиной смерти.
Судмедэксперты отрицают эту версию из-за множества телесных повреждений, обнаруженных у потерпевшего. По их заключению, причиной смерти стала ЧМТ в области затылка.
Секретарь консула на допросе пояснила, что он просил ее убрать в квартире после инцидента, где было много следов крови.
Опубликовано: Тарас Медведев
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