Консул Германии в Аргентине убил своего однополого супруга

В столице Аргентины в субботу был задержан немецкий дипломат за убийство своего супруга из Бельгии.

Полиция Рио сообщила, что консула ФРГ Уве Херберт Ханн подозревается в убийстве своего мужа бельгийца Вальтера Биота.

Сам дипломат заявил, что накануне смерти погибший принимал снотворное с алкоголем, что могло послужить причиной смерти.

Судмедэксперты отрицают эту версию из-за множества телесных повреждений, обнаруженных у потерпевшего. По их заключению, причиной смерти стала ЧМТ в области затылка.

Секретарь консула на допросе пояснила, что он просил ее убрать в квартире после инцидента, где было много следов крови.