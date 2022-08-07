Басков рассказал, почему Киркоров хочет быть похороненным рядом с ним

Эту информацию певец озвучил во время нового выпуска телепередачи «Привет, Андрей».

Николай Басков рассказал, что поп-король российской эстрады высказал пожелание быть похороненным рядом с ним, сообщает Рамблер.

Он признался, что был немало удивлен таким заявлением коллеги по цеху.

«Мне позвонил Киркоров, и предложил похоронить нас рядом. Это для того, чтобы у поклонников была возможность приходить сразу к нам обоим», – рассказал Николай в передаче "Привет, Андрей".

Как выяснилось, Киркорову вообще не нравится, что знаменитых артистов хоронят на разных кладбищах.

26 и 27 июля Филипп Киркоров дал два концерта в Крыму, на которые были приглашены раненые военные и врачи госпиталей. Накануне выступления певец также побывал в военном госпитале в Феодосии, где встретился с бойцами, которые находятся там на лечении.