Революция в автомобилестроении: созданный на 3D-прентере гиперкар демонстрирует впечатляющие возможности

Гиперкар Czinder 21C напечатанный на 3D-принтере может изменить традиционные представления об организации отрасли автомобилестроения.

Характеристики нового гиперкара Czinger 21С впечатляет своими характеристиками. Двигатель 1250 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/час всего за 1,9 секунды. Максимальная скорость 400 км/час была достигнута на трассе в Техасе всего за 6 секунд.

Основные компоненты гиперкара разработаны с помощью новейшего програмного обеспечения Czinger для искусственного интеллекта, а затем напечатаны на 3D-принтере. 

Разработана специальная технология сборки, не требующая наличия специальных инструментов и приспособлений. Все компоненты крепятся специальным клеем, который высыхает всего за 2 секунды. 

"Даже 1000 инженеров не смогут создать более совершенную конструкцию. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать автомобили более доступными для простых людей, удешевив процесс производства"  - заявил Лукас Цвингер, соучредитель компании Czinder. 

Новая технология названа революционной, способной полностью изменить облик мирового автомобилестроения.  

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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