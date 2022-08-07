Индонезия становится приоритетом во внешней политике Китая

Республика Индонезия крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии остаётся стратегический партнёром КНР в регионе.

Благодаря своему географическому положению, на стыке Тихого и Индийского океанов, Индонезия стала приоритетным регионом для Китая как с политической, так и с экономической точек зрения.

Тесные связи между странами известны ещё с древних времён. Острова нынешней Индонезии были частью морского Шёлкового пути, соединяющего страны Азии с Европой.

Современные дипломатические отношения были установлены в середине прошлого века, когда Индонезия, освободившаяся от колониального господства Нидерландов, была признана коммунистическим Китаем.

Китай активно инвестирует в экономику Индонезию, оставаясь на протяжении долгих лет её основным торговым партнёром. Строятся скоростные железные дороги, дамбы, энергетические и спортивные объекты. Индонезия рассматривается Китаем как неотъемлемая часть инициативы "Один пояс, один путь".

В обозримом будущем отношения между странами будут только укрепляться. Индонезия останется стратегическим партнёром Китая в регионе.