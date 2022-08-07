Reuters: Израиль согласился на перемирие в секторе Газа

Издание Reuters сообщает, что правительство Израиля принял предложение Египта о перемирии в секторе Газа.

7 августа информационное агентство Reuters сообщает, что Израиль согласился на предложение властей Египта о перемирии в секторе Газа. Издание также сообщает, что администрация Каира ожидает ответ на предложение о перемирии от правительства Палестины.

Накануне Министерство обороны Израиля объявило о проведении спецоперации "Рассвет", направленной против террористов организации "Исламский джихад" на территории Палестины. В ответ Палестина начала осуществлять регулярные пуски ракет по Израилю.