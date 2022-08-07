Израиль согласен пойти на перемирие с палестинской автономией

Правительство Израиля согласилось на перемирие в районе сектора Газа, предложенное Египтом.

Египет предложил Израилю и Палестине сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Израиль дал своё предварительное согласие.

"Источник в Египте подтвердили, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе. В Каире ожидают ответ Палестины", - сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Израиля приняло решение о продолжении операции против "Исламского джихада" в секторе Газа.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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