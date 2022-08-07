Израиль согласен пойти на перемирие с палестинской автономией
Правительство Израиля согласилось на перемирие в районе сектора Газа, предложенное Египтом.
Египет предложил Израилю и Палестине сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Израиль дал своё предварительное согласие.
"Источник в Египте подтвердили, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе. В Каире ожидают ответ Палестины", - сообщает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Израиля приняло решение о продолжении операции против "Исламского джихада" в секторе Газа.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Минобороны Швеции подтвердило участие в подготовке украинских военных
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Пожар в Китае: сгорел древнейший в стране деревянный мост
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол